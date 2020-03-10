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بورصات الخليج تعود للتعافي مع نهاية تعاملات اليوم

03:20 م الثلاثاء 10 مارس 2020
بورصات الخليج تعود للتعافي مع نهاية تعاملات اليوم

أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

قلصت بورصات الخليج اليوم الثلاثاء، خسائرها التي منيت بها أمس، جراء تهاوي أسعار البترول.

وقفز السوق السعودي بنسبة 7.07% مع نهاية تعاملات اليوم، كما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 7.32%، وكذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.52%.

وقلص مؤشر السوق الأول في الكويت من مكاسبه الصباحية واعلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%.

كما ارتفع سوق قطر بنسبة 3.34%، وارتفع سوق المال البحريني بنسبة 1.47%، مع نهاية تعاملات اليوم.

وكانت أسواق الخليج، تتكبد خسائر خلال اليومين الماضيين بعد أن فشل تحالف "أوبك+" في التوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط، وهو ما تسبب في انهيار أسعار النفط وتراجعه لأكثر من 31%.

وارتفعت أسعار النفط اليوم لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

بورصات الخليج أسعار البترول أبوظبي دبي

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