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أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بداية تعاملات الأسبوع

10:41 ص الأحد 09 فبراير 2020
أسعار الدولار تواصل الانخفاض في بداية تعاملات الأسبوع

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مجموعة من البنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار شهدت انخفاضا في البنوك الـ 11 خلال تعاملات الخميس الماضي مقارنة بمستواها يوم الأربعاء.

سعر صرف الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي البنك العربي الأفريقي

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