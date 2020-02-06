أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 6-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 100 جنيه و160 جنيها.