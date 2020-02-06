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أسعار الدولار تواصل التراجع وتسجل 15.82 جنيه للبيع في بنك القاهرة

10:14 ص الخميس 06 فبراير 2020
أسعار الدولار تواصل التراجع وتسجل 15.82 جنيه للبيع في بنك القاهرة

أسعار الدولار تواصل التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان،والبركة عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار العملات

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