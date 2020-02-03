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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 3-2-2020

11:09 ص الإثنين 03 فبراير 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 3-2-2020

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكوسة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواها أمس، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الكوسة

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