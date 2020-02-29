ماذا حدث لأسعار الريال السعودي أمام الجنيه في أول شهرين من 2020؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الريال السعودي تراجعا بنحو 12 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بنسبة هبوط 2.8%.

ووصل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك بعد هذا التراجع، إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ورغم زيادة الطلب على الريال في مصر خلال الشهور الأخيرة تزامنا مع موسم العمرة، فإن أسعار الريال السعودي شهدت تراجعا ملحوظا تأثرا بصعود الجنيه أمام الدولار والعملات المختلفة.

وقررت السعودية مساء الأربعاء الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك خلال أول شهرين من عام 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي.