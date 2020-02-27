"قطاع الأعمال" توقع عقود التحول الرقمي وميكنة 60 شركة بتكلفة 50 مليون دولار

كتبت- شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

ووقع العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين، والنقل البحري والبري، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والقطن والغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة، مع عدد من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب ومايكروسوفت)، ومتكاملي الخدمة (فايبر مصر ووادي النيل وأتوس).

وتعد هذه المرة الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم.

ووقع الاختيار على شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.

وأكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي والذي يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرا وتشمل أربعة محاور أساسية: سياسات واجراءات التحول الرقمي، وتخطيط وإدارة موارد الشركات، وتطوير البنية التحتية للشركات، وإعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، والمشتريات، والمخازن، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية.

وقال إن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، والتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، وصناعة الدواء، وتجارة الدواء، والنقل البحري، والنقل البري، والصناعات المعدنية، والتعدين، والصناعات الكيماوية، والسياحة، والغزل.

وذكر محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط.

وأضاف مسعود أن التطوير سيتم باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصري وتطويعها بالأخص لقطاع الأعمال العام.