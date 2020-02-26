البورصة تواصل الهبوط للجلسة الرابعة وتنخفض 1% بتعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي، حيث انخفض مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13200 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.65%، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 164 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 857.3 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستمثرين الأجانب صافي شراء بقيمة 164.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.85%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13328 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.