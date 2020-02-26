بدء التداول على أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بدء التداول على أسهم إميرالد للاستثمار العقاري، وهي الشركة رقم 216 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي.

وكانت البورصة أعلنت تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 70 مليون سهم بنسبة 28% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 2,89 جم/سهم وبقيمة اجمالية 202,3 مليون جنيه، موزعة 192,2 مليون جنيه قيمة الطرح الخاص و10,1 مليون جنيه قيمة الطرح العام.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام 3,5مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونحو 1,4% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 66,5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 26,6% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

وقد تمت تغطية الطرح العام 17,7 مرة والخاص 1,3 مرة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو والانطلاق عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقيق نموا اقتصاديا احتوائيا على نحو مستدام.

وأعرب رئيس البورصة عن ترحيبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية للقيد والطرح بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

وقال عماد ابراهيم العضو المنتدب لشركة إميرالد، إن الطرح في البورصة يعد بمثابة إنجاز جوهري بمسيرة نمو الشركة وأيضًا شهادة تقدير على تضافر جهود جميع الزملاء والقائمين على تنفيذ الطرح بنجاح.

وتابع " بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها."

وقال هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة اميرالد إن قيد وطرح الشركة في البورصة جاء بعد بمبادرة من مسئولي البورصة المصرية، حيث عقدوا اجتماعات معنا لشرح كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بالقيد والطرح بالبورصة.

ولمدة 30 يومًا من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية ("مدة حساب دعم استقرار سعر السهم")، سيحق للمشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع إيداع أوامر بيع بحد اقصى عدد الأسهم المخصصة لهم فقط من خلال الطرح العام، وذلك بسعر الطرح.

وفي نهاية مدة حساب دعم استقرار سعر السهم، سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بنشرة الطرح بالبورصة المصرية.