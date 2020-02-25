البورصة تواصل الهبوط لليوم الثاني خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت مؤشرات البورصة انخفاضها الجماعي لليوم الثاني مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.85%، إلى مستوى 13328 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 456.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 447 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.8%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13441 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.