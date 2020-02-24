علاء فاروق يتسلم رئاسة البنك الزراعي رسميًا

كتبت منال المصري:

بدأ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الجديد، في مباشرة مهام عمله، صباح اليوم الاثنين، وسط ترحيب كبير من موظفي البنك.

وكانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي أمس إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين علاء فاروق رئيسًا للبنك الزراعي المصري.

وأشارت المصادر إلى أن علاء فاروق تلقى أمس قرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على رئاسته للبنك ليغادر منصبه، كرئيسًا تنفيذيًا لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي الشهر الماضي إن علاء فاروق، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير، الذي تولى منصب وزير الزراعة في التعديل الحكومي الأخير.

وشغل علاء فاروق منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي قبل خروجه من السوق المصري في 2016، ولديه خبرات مصرفية كبيرة.