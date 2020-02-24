أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

علاء فاروق يتسلم رئاسة البنك الزراعي رسميًا

11:18 ص الإثنين 24 فبراير 2020
علاء فاروق يتسلم رئاسة البنك الزراعي رسميًا

علاء فاروق

كتبت منال المصري:

بدأ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الجديد، في مباشرة مهام عمله، صباح اليوم الاثنين، وسط ترحيب كبير من موظفي البنك.

وكانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي أمس إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين علاء فاروق رئيسًا للبنك الزراعي المصري.

وأشارت المصادر إلى أن علاء فاروق تلقى أمس قرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على رئاسته للبنك ليغادر منصبه، كرئيسًا تنفيذيًا لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي الشهر الماضي إن علاء فاروق، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير، الذي تولى منصب وزير الزراعة في التعديل الحكومي الأخير.

وشغل علاء فاروق منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي قبل خروجه من السوق المصري في 2016، ولديه خبرات مصرفية كبيرة.

علاء فاروق البنك الزراعي الجديد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل ساعات من القمة.. الأهلي يؤكد: سنتواجد في ستاد القاهرة بشكل طبيعي