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مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بالنصف الأول من مارس

10:14 ص الأحد 23 فبراير 2020
مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بالنصف الأول من مارس

حقل للتنقيب عن الذهب

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية اليوم الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام ’البلوكات‘ علي أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها".

"المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة"، وفقًا للمسؤول.

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

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