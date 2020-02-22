وزيرة الصناعة: 46% من المشروعات الصغيرة ذهبت للسيدات في آخر 5 سنوات

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية العام الماضي، 46% من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تم تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات كانت من نصيب السيدات.

وأضافت خلال افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) اليوم السبت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت خلال كلمتها التي جاء نيابة عن رئيس الوزراء، إن الوزارة تعمل على الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

وأوضحت أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغت نسبة مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة.

وأضافت أن المشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) بلغت نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الإقراض المباشر، فيما بلغت نسبة المرأة في مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية.

وقالت إن نسبة مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 46% من إجمالي عدد المشروعات.

وبحسب وزيرة التجارة والصناعة فإن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة على مستوى العالم.

وقالت إن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذى تتبناه الحكومة حالياً، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة الى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.