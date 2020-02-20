الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر مع صعود الدولار



القاهرة- وكالات:

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، اليوم الخميس، مواصلا هبوطه من الجلسة السابقة التي شهدت هبوط العملة عن مستوى فني رئيسي أمام الدولار الذي يزداد قوة، بحسب وكالة رويترز.

وأثارت أنباء اقتصادية سيئة من اليابان حديثا عن أن البلاد دخلت في ركود بالفعل وتخلت صناديق يابانية عن أصول محلية لصالح الأسهم الأمريكية والذهب.

وألحق تحسن الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية الضرر بالين الذي ينتفع عادة عندما تمر الأسواق بصعوبات.

وواصل الين الهبوط إلى 111.84 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل 2017.

وخرق الين حاجزا فنيا رئيسيا عند 110.30 تقريبا بعد أن ظل محافظا عليه منذ مايو الماضي.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.079 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% أمام اليوان الصيني إلى 7.0215 وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6630 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى في 11 عاما.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ مايو 2017 وبات مرتفعا أكثر من 3.5% هذا العام.