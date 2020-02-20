البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13739 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.43%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13694 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.