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البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

10:38 ص الخميس 20 فبراير 2020
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13739 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.43%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13694 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

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