رئيس هيئة الاستثمار يزور القليوبية ويبحث مواجهة تحديات المستثمرين

كتب - محمد سامي:

زار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محافظة القليوبية على رأس وفد من قيادات الهيئة، حيث التقى باللواء، عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات البنك، وقيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وعقد رئيس الهيئة، ومحافظ القليوبية، اجتماعا ثنائيًا، بحث خلاله الجانبان سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استفادة مستثمري المحافظة من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها التابعة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وكذلك سبل تيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين بالمحافظة، وحل التحديات التي تواجههم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بمختلف المحافظات.

وفي لقاء جمع بينه وبين مستثمري القليوبية بحضور المحافظ، قال إنه جاء اليوم بناء على توجيهات رئيس الوزراء، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بمختلف محافظات مصر وللاستماع لكل التحديات التي تواجه مستثمري محافظة القليوبية"، تمهيداً لاتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

كما استمع "عبدالوهاب"، لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، وناقش معهم بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات أعمالهم، وفيما يخص التحدي الخاص باختلاف نماذج عقود التخصيص الخاصة بالأراضي للمستثمرين، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تقديم الدعم اللازم لإصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمحافظة.

وأثمر اللقاء عن عدد من النقاط الإيجابية حيث أكد "عبدالوهاب"، أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيدًا لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي، كما اقترح فكرة البدء في ايجاد كيان مشترك يضم كلاً من موظفي هيئة الاستثمار بمحافظة القليوبية، ومسؤولي الاستثمار بديوان المحافظة، وموظفي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم تنظيم جلسات مع المستثمرين الذين يواجهون بعض التحديات وكذلك الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها، في مقر هيئة الاستثمار، تمهيداً لحلها، كما أكد على إمكانية الاستفادة من آلية اللجنة الفنية والتي يتم عقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في هيئة الاستثمار لحل تحديات المستثمرين بالمناطق الحرة والاستثمارية، وذلك من خلال تطبيقها بالمحافظة.

وفي سياق متصل؛ أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه سيتم إعادة تأهيل المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية تمهيدًا للاستماع لكل المطالب وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها، ووضع حلول فورية لسرعة توصيل الصرف الصحي لمنطقة الشروق الصناعية بالمحافظة.