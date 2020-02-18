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رغم ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب تستقر بمصر خلال تعاملات الثلاثاء

12:31 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
رغم ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب تستقر بمصر خلال تعاملات الثلاثاء

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس، رغم ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 690 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى حوالي 591 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 789 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

وعالميا، رتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية عيار 18 عيار 21

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