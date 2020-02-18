أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 4 مليارات جنيه خلال عام 2019

كتبت- منال المصري:



قال بنك القاهرة في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه حقق صافي أرباح بعد الضرائب خلال عام 2019 بقيمة تقرب من 4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وأضاف البنك أن أرباح البنك قبل خصم الضرائب وصلت إلى 5.29 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 3.89 مليار جنيه بنهاية عام 2018.

وأشار البنك إلى أن نتائج الأعمال أظهرت استمرار المركز المالي للبنك في النمو، لترتفع إجمالي الأصول إلى 183.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بعام 2018، مدعوماً بارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه لتصل إلي 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية العام المالي 2018.

وانعكست الزيادة بمحفظة القروض على كافة قطاعات الأعمال، حيث زادت محفظة قروض الشركات بنسبة 7.2%، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو 146%، ومحفظة التجزئة المصرفية بنحو 18.5%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بنسبة 56%، بحسب البنك.

وارتفعت قيمة الودائع ببنك القاهرة بواقع 20 مليار جنيه خلال عام 2019، لتصل إلى 151 مليار جنيه بنهاية العام، بمعدل نمو 15% مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2018.

وحقق صافي الدخل من العائد زيادة وصلت إلى 29% مقارنة بعام 2018 ليصل إلى 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، حيث انعكس علي زيادة نسبة صافي الدخل من العائد(NIM) لتصل إلى 5.2% في المتوسط في عام 2019 مقارنة بـ 4.7% في عام 2018، وفقا للبيان.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال عام 2019 بنسبة 36%، ليصل إلى 1.5 مليار جنيه، وفقا للبنك.

وقال البنك إن تحسن المؤشرات السابق ذكرها أدى إلى تحسن كبير في نسب الربحية، حيث بلغ متوسط معدل العائد على الأصول 2.3% مقارنة بـ 1.6% في عام 2018، وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 31% مقارنة بـ 22.4% في عام 2018.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن عام 2019 يمثل نقطة تحول جذرية في مسيرة البنك على كافة مستويات العمل، معربا عن اعتزازه بتلك النتائج التي حققها البنك في فترة وجيزة والتي تعكس قوة ومتانة أدائه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الائتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.

وأضاف فايد أن النتائج المالية المتميزة التي حققها بنك القاهرة هي انطلاقة لأداء غير تقليدي على مستوى جميع القطاعات مما يدفعه دوما نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير التي ينتهجها البنك منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله، مشيدا بجهود العاملين ودورهم الفعال في تحقيق تلك النتائج القياسية.

وبحسب البيان، قال بنك القاهرة، إنه يخطط لإطلاق 25 صالة مخصصة لكبار العملاء خلال عام 2020، ليصل إجمالي عدد هذه الصالات إلى 30 صالة في نهاية العام الجاري.

وأشار البنك إلى أن ثروات كبار العملاء التي قام البنك باستحداثها ضمن الإدارات الجديدة تهدف إلى تلبية احتياجات كبار عملاء البنك من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء.



وأضاف أنه تم افتتاح 11 فرعا جديدا خلال عام 2019، إلى جانب زيادة ماكينات الصراف الآلي إلى 1020 ماكينة مقابل 671 ماكينة بنهاية 2018.

وذكر البنك أنه أطلق مؤخرا حساب "بُكره" والمصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر باقة من الحلول والمزايا المصرفية، وذلك في إطار سعي البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ودعما لثقافة الشمول المالي للمرأة.

وبلغ رصيد محفظة قروض التمويل العقاري بالبنك 2.1 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بمعدل نمو حوالي 25%، بحسب البنك.