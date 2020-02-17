ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بمشتريات من المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46%، مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13800 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 319.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 221.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 97.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.1% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13737 نقطة.