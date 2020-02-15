تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار بعض الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الطماطم 75 قرشًا، والليمون البلدي بقيمة جنيهين فيما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي 3 جنيهات للكيلو، بحسب بيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.75 جنيه بتراجع 75 قرشًا.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها بتراجع جنيهين.