تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البوري، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما استقر كل من الكابوريا والجمبري والمكرونة السويسي عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها ليتراوح اليوم الجمعة بين 21 و 24 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، بين جنيه و3 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه، واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.