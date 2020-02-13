"أرامكو" السعودية تشيد بنجاح بتروجت وإنبي في تنفيذ مشروعات للشركة



كتب- مصطفى عيد:

أشاد فهد العماري مدير عام المشروعات بشركة أرامكو السعودية للبترول، بما وصفه بالأداء المتميز لشركتي المقاولات البترولية المصرية بتروجت، وإنبي، ونجاحهما في تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لشركة أرامكو وفقا للمقاييس العالمية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء العماري والوفد المرافق له، مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020".

وأكد الملا، خلال اللقاء، متانة العلاقات المتنامية والمتميزة بين أرامكو وقطاع البترول المصري على كل المستويات، وأن هناك تنسيقاً متكاملاً مع أرامكو في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الممتدة منذ سنوات طويلة.

وقال الوزير إن هذا التعاون يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية في مجال التصميمات الهندسية والمقاولات لزيادة أنشطتها في السعودية.

وعلى هامش المؤتمر أيضاً، استقبل وزير البترول، برايان لاركن رئيس الشركة البريطانية المتحدة للزيت والغاز والوفد المرافق له، حيث تم استعراض موقف عمل الشركة في مصر بمنطقة امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن متوسط الإنتاج الحالي لها يبلغ حوالي 8 آلاف برميل مكافىء زيت يومياً، وأن خطط العمل خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة الاستثمارات لزيادة إنتاجها لدعم وجودها في السوق المصري.

كما استقبل الوزير رئيس شركة انيرجين اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض برامج الشركة للاستحواذ على أصول شركة أديسون في مختلف أنحاء العالم ومنها مصر.

وأكد رئيس شركة انيرجين أن الشركة ستركز في المرحلة القادمة على الاستمرار في قطاع البترول المصري في ظل جاذبيته للاستثمار والفرص الواعدة التي يمتلكها ونتائج الأعمال المتميزة التي حققتها مصر ، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وفقا للبيان.