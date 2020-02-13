وزير البترول يشهد تسليم جوائز مسابقة التميز بمجال السلامة بمؤتمر "إيجبس"

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، حفل تسليم جوائز مسابقة التميز في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، فاز تامر الهواري من شركة شلمبرجير العالمية بالمركز الأول وجائزة التميز في مجال السلامة عن المشروع المقدم بعنوان "استخدام التكنولوجيا في تحديث القيادة الآمنة".

وفاز بالمركز الثاني جيهان بديع من شركة شل عن المشروع المقدم بعنوان "العناية بالعاملين وتأثيرها على تحقيق أعلى معدلات السلامة".

وفيما يتعلق بأفضل المشروعات المقدمة في مجال البيئة، فاز بالمركز الأول الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز عن مشروع مقدم من حامد صوان عن التخلص من الغازات الضارة في ضواغط الغاز.

وفاز بالمركز الثاني شركة عش الملاحة عن مشروع مقدم من إسلام خربوش عن استخدام غاز الشعلة في توليد الطاقة واسترجاع الغازات ذات القيمة.

وبالنسبة لجائزة القيادة في مجال السلامة "قيادة فريق العمل لتحقيق أعلى معدلات السلامة"، فاز بالجائزة والمركز الأول محمد عبد الجليل من شركة رشيد للبترول، وفاز بالمركز الثاني محمد خلاف من شركة جيزة سيستمز.

وعقب تسليم الجوائز، أكد طارق الملا أهمية الجهود المبذولة في قطاع البترول لتغيير ثقافة السلامة في بيئة العمل إلى الأفضل، وأن تلك الجهود تنعكس إيجابا على التغيير الإيجابي في ثقافة السلامة لتصبح سلوكا دائما وأسلوب حياة.

وقال الوزير إن السلامة من الأولويات والتي لا يمكن بدونها تحقيق أي نجاحات أو نتائج إيجابية، حيث تعد العامل الرئيسي في هذا الصدد.