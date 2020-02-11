أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

أسعار الدولار تواصل تراجعها وتسجل 15.77 جنيه للبيع في بنك القاهرة

04:47 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
أسعار الدولار تواصل تراجعها وتسجل 15.77 جنيه للبيع في بنك القاهرة

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته مساء أمس الاثنين، بينما استقر في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك كريدي أجريكول إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه و 15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري بنك القاهرة

الخبر التالى:

"كوني" للمصاعد تتوقع زيادة أعمالها في مصر 20% العام الجاري وتنفذ مشروعات بالعاصمة الجديدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ولادة تاريخية.. "ياسمين" طفلة الـ 100 مليون مصري