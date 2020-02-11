أسعار الدولار تواصل تراجعها وتسجل 15.77 جنيه للبيع في بنك القاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته مساء أمس الاثنين، بينما استقر في بنكي الأهلي المصري ومصر.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك كريدي أجريكول إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه و 15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.