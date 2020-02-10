تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.91% إلى مستوى 13979 نقطة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 119.7 مليون جنيه، والعرب بقيمة 16.6 ميلون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 136.3 مليون جنيه.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.75%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14108 نقطة.