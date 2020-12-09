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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:56 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11018 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 152.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 102.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 49.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11019 نقطة.

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