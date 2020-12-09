الشرقية للدخان: مستويات إنتاج ومبيعات السجائر عادت لما قبل جائحة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان إنها عادت لمستويات إنتاج ومبيعات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما ظهر في نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي الجاري، وخلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرقاما قياسية في إنتاج وبيع السجائر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 6 مليارات سيجارة.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت زيادة في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.5% فيما ارتفع صافي الربح خلال الفترة بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي.

كانت إيرادات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" ارتفعت خلال العام المالي الماضي، بنسبة 3.13% على الرغم من جائحة كورونا، لتصل إلى نحو 14.5 مليار جنيه، مقارنة بنو 14.03 مليار جنيه، خلال العام المالي السابق.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، سجلت الشركة المصنعة الوحيدة للسجائر في مصر، صافي ربح خلال العام المالي الماضي، بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.73 مليار جنيه خلال العام المقارن، بنسبة زيادة 1.6%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، إن قطاع السجائر المحلية حققت إجمالي إيرادات بنحو 11.603 مليون جنيه بنسبة 2.5% على أساس سنوي.