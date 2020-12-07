1.6 مليار دولار حجم التجارة في 9 أشهر.. العلاقات بين فرنسا ومصر في أرقام

كتبت-ياسمين سليم:

بلغ حجـــم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 1.6 مليار دولار، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليًا فرنسا في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال الجهاز إن حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي بلغ نحو 2,4 مليار دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال أول 9 أشهر من العام 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال نفس الفترة 1.231 مليار دولار بينما كانت 1.746 خلال عام 2019.

وسجلت إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر 448,8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المدفوعة لفرنسا 1.312,6 مليار دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال العام 2018/2019.

وذكر البيان أن تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغت 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 11,6 مليون دولار، خلال العام المالي 2018-2019.

كان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار.

وقال الجهاز إن عـــدد المصريين في فرنســـا طبقا لتقديرات البعثة 416,25

ألف مصري حتى نهاية عام 2019.