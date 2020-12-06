ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار البطاطس، والفاصوليا بين 25 قرشا وجنيه، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات.