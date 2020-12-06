البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% إلى مستوى 11040 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 11015 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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