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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:20 ص الأحد 06 ديسمبر 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% إلى مستوى 11040 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 11015 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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