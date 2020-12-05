وزير قطاع الأعمال يتفقد تطوير محلج القطن بالزقازيق.. و95% نسبة إنجاز الإنشاءات

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كتب-شيماء حفظي:

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، محافظة الشرقية، لتفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وقال بيان من الوزارة إن الوزير استمع إلى عرض توضيحي حول أعمال التطوير التي تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات.

وبحسب البيان فإن نسبة إنجاز الإنشاءات بلغت 95% والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021.

وقال البيان إن عمليات الحليج في المحلج المطور سوف تتم آليا دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالي تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوي الذي يتم في المحالج القديمة.

ويضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

جدير بالذكر أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين ثلاثة محالج يجري الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلي ذلك البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج إنتاج القطن في مصر.

وكان قد تم التعاقد مع شركة باجاج الهندية الموردة لماكينات محلج الفيوم، لتوريد الآلات في المحالج الثلاثة الجاري تطويرها في الشرقية والبحيرة والغربية.

وزار الوزير المحلج القديم بالزقازيق، والذي يضم ماكينات بتكنولوجيا قديمة ويتناثر القطن في الأرضيات قبل الحليج، وعمليات التداول تتم يدويا ما ينتج عنه قطن ملوث، وبيئة عمل غير ملائمة.