أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وذلك بعد صعودها على مدار 3 جلسات ماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتراجع سعر الأوقية بنسبة 0.01%، بانخفاض نحو 19 سنتا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 1894.2 دولار في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.