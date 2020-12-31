أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وذلك بعد صعودها على مدار 3 جلسات ماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وتراجع سعر الأوقية بنسبة 0.01%، بانخفاض نحو 19 سنتا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 1894.2 دولار في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
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