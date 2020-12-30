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غدًا.. تحديد مصير نقل شركة الدلتا للأسمدة إلى السويس

01:02 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
غدًا.. تحديد مصير نقل شركة الدلتا للأسمدة إلى السويس

شركة الدلتا للأسمدة

كتبت شيماء حفظي :

قال مصدر بقطاع الأعمال العام لمصراوي إنه من المقرر عقد جمعية عامة غدا الخميس لتحديد مصير شركة الدلتا للاسمدة.

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن نقل الشركة من موقعها إلى السويس أو استمراراها في موقعها واستمرار دراسة التطوير.

وكان مقترح بنقل الشركة من موقعها بمدينة طلخا واستغلال الأراضي التابعة لها لإنشاء مجمع سكني أثار أزمة كبيرة وأغضب العمال.

وقال المصدر إنه في حال قررت الجمعية نقل الشركة سيتم تخيير العمال الذين يصل عددهم الى 2700 عامل ما بين تسوية المعاش المبكر أو الانتقال إلى المصنع الجديد بعد إنشائه وهذا سيتم وفق ترتيبات تحدد بعد القرار النهائي.

وتعاني شركة الدلتا للأسمدة، العاملة في إنتاج الأسمدة الأزوتية والمركبة، من خسائر فادحة تخطت نصف رأسمالها، وكانت معرضة للإغلاق، لكن الجمعية العامة غير العادية في قررت استمرار العمل بها، وسرعة تدارك اﻷوضاع المالية والفنية والاقتصادية، بما يساعد على إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للشركة والخروج من دائرة التعثر.

شركة الدلتا للاسمدة السويس قطاع الأعمال العام

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