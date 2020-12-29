ما هي عواقب الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

طالب محمد معيط، وزير المالية، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وبدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بين الشركات وبعضها وبينها وبين المصلحة، وذلك بشكل إلزامي على 143 شركة .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية على نحو 347 شركة منتصف فبراير 2021 ثم تطبيقها بشكل كامل على كل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بدءا من منتصف مايو المقبل والذين يصل عددهم إلى نحو 2800 شركة، على أن يتم تعميم المنظومة بدءا من أول يوليو 2021.

وحذرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب من عواقب متعددة لعدم الالتزام بالانضمام إلى المنظومة، حيث سيبدأ تطبيق هذه العواقب في أول يوليو 2021.

ويرصد مصراوي أبرز العواقب التي قد تشهدها الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وفقا لمصلحة الضرائب.