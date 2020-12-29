أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

ما هي عواقب الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟ (إنفوجرافيك)

04:01 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
ما هي عواقب الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟ (إنفوجرافيك)

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

طالب محمد معيط، وزير المالية، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وبدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بين الشركات وبعضها وبينها وبين المصلحة، وذلك بشكل إلزامي على 143 شركة .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية على نحو 347 شركة منتصف فبراير 2021 ثم تطبيقها بشكل كامل على كل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بدءا من منتصف مايو المقبل والذين يصل عددهم إلى نحو 2800 شركة، على أن يتم تعميم المنظومة بدءا من أول يوليو 2021.

وحذرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب من عواقب متعددة لعدم الالتزام بالانضمام إلى المنظومة، حيث سيبدأ تطبيق هذه العواقب في أول يوليو 2021.

ويرصد مصراوي أبرز العواقب التي قد تشهدها الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وفقا لمصلحة الضرائب.

عواقب-عدم-انضمام-الشركات-لمنظومة-الفاتورة-الإلكترونية

محمد معيط منظومة الفاتورة الإلكترونية وزير المالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا