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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18% إلى مستوى 10678 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.69% إلى مستوى 10608 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم الصغيرة

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