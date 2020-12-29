البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18% إلى مستوى 10678 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.69% إلى مستوى 10608 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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