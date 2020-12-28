الرقابة المالية توافق على ثالث إصدار للصكوك في 2020 بقيمة 600 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وافقت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين على ثالث إصدار من صكوك الشركات بسوق المال المصري للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان للهيئة اليوم، إن هذه الصكوك ستصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للصك الواحد.

وأضاف أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة ٨٤ شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

وعلم مصراوي أن هذه الصكوك ستصدر لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا"، وسيتم هذا الإصدار من خلال شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

وأوضح رئيس الهيئة أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/ الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها (0.75%) على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي كل 6 أشهر.

وأشار إلى أن العائد سيصرف كل 6 أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.

ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وأعرب عن تطلع الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، حيث تتوقع الهيئة زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.

وكان كلٌ من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة ثروة كابيتال أغلقا إصدارين للصكوك، بقيمة تبلغ 2 مليار جنيه، و2.5 مليار جنيه على التوالي خلال العام الحالي.