تراجع استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز 5.9% خلال 2020

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول إنه تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي للعام الرابع على التوالي خلال 2020، حيث تمت تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 5.9%.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا التراجع يعود إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز، وكذلك التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وذكرت أن إجمالي استهلاك المنتجات البترولية خلال العام الجاري وصل إلى حوالي 26 مليون طن مقابل 29.9 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالي 13%.

كما بلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعى خلال العام حوالي 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي 60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالي استهلاك الغاز، بحسب الوزارة.

وأوضحت أنه تم خلال عام 2020 زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذاً.

وأشارت إلى أن عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التي تم إضافتها خلال العام الجاري بلغ 32 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزاً.

حجم الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات والبوتاجاز

قالت وزارة البترول إن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 وصل إلى أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 45.3 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز)، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية.

وأضافت الوزارة أن مصر نجحت خلال السنوات الست الماضية في تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.

وذكرت أنه مع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي وصل إلى حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، بينما تصل القدرة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

كما بلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالي 638 ألف طن، بحسب بيان وزارة البترول.