الطماطم عند 175 قرشا للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، في سوق الجملة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.
البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.
البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
،الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان