مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10683 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 14.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.47 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 20.49 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.2% إلى مستوى 10677 نقطة