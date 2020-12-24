مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بتعاملات نهاية الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10683 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 14.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.47 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 20.49 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.2% إلى مستوى 10677 نقطة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
127972
عدد المصابين
-
107961
عدد المتعافين
-
7209
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
78949750
عدد المصابين
-
55498063
عدد المتعافين
-
1735168
عدد الوفيات
إعلان