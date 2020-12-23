ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والباذنجان البلدي، والبرتقال البلدي، والبرتقال السكري بين 25 قرشا و1.75 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.8 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، زيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.