رئيس القابضة للأدوية: ارتفاع أرباح الشركة إلى 127 مليون جنيه في الربع الأول من العام

كتبت-شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الربع العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 127 مليون جنيه، مقابل 110 ملايين جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وأوضح حجازي، في تصريحات خلال مؤتمر أخبار اليوم مساء أمس، أن شركات الأدوية الحكومية التابعة له، لعبت دورا كبيرًا في توفير متطلبات الدولة خلال أزمة كورونا، رغم التخوفات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف "مستمرون في تحسين أدائنا، تحولنا من الخسارة للربح في عامين، شركاتنا تحتاج لتطوير هائل ونبحث هذا التطوير من خلال دراسات مع متخصصين وخبراء صناعة الأدوية".

وأوضح أن قطاع الأدوية قطاع حساس جدًا في مصر، وازدادت حساسيته خلال أزمة كورونا، فيما نؤكد أن الشركات المنتجة ملتزمة باستمرار العمل لتوفير الأدوية للسوق المصري.

وأضاف حجازي، أن حجم أعمال الشركة القابضة ارتفع خلال العام المالي الماضي إلى 20.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه حجم أعمال في العام المالي السابق، وأن أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي 2019-2020، إلى 80 مليون جنيه.