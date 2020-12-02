تأسست قبل 37 عامًا .. قصة "جهينة" والتحفظ على "صفوان ثابت"

كتبت – شيماء حفظي:

ينتظر مساهمو شركة جهينة للصناعات الغذائية، مصير التحقيقات مع رئيس مجلس الإدارة صفوان ثابت، بعدما أعلنت الشركة في بيان اليوم الأربعاء التحفظ عليه على ذمة تحقيقات.

وهذه ليست الأزمة الأولى، التي تواجهها الشركة، حيث قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية في أغسطس 2015.

وفي عام 2016، قررت اللجنة، التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة “جهينة” المملوكة لصفوان ثابت، عبر صندوق “فرعون”، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة.

تاريخ الشركة

تأسست جهينه للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.

وتأسست الشركة على يد المهندس صفوان ثابت بهدف تقديم نموذج أعمال جديد قوامه العمل الابتكاري بقطاع المواد الغذائية.

وتعد الشركة، إحدى أبرز شركات القطاع، في سوق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط، وتشغل 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 65 ألف منفذ تجزئة كما تمتلك مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدان وتبلغ طاقتها الاستيعابية 8 آلاف بقرة، سعيًا للارتقاء بمعايير تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة في السوق.

وتتوزع ملكية شركة جهينة بنسبة 50% لشركة فرعون للاستثمارات المحدودة Pharon investment و6% لصالح شركة RIMCO EGT investments، و5% لشركة Norges bank بإجمالي مكلية 60.34% فيما يتم تداول باقي أسهم الشركة في البورصة.

وشركة فرعون للاستثمارات المحدودة، وفقا لنشرة اكتتاب جهينة، هي شركة "أوف شور" تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية (Virgin Islands)، ويمتلكها صفوان ثابت وزوجته وأولاده ومستثمرون آخرون.

وتمتلك شركة جهينة، 6 شركات تابعة، فيما تمتلك استثمارات في شركتين آخريين، وتمتلك جيهنة شركة الانماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية بنسبة 99.9%، وكذلك شركة المصرية لمنتجات الالبان والعصائر وشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة والشركة المصرية للصناعات الغذائية والمروة للصناعات الغذائية وطيبة للتجارة والتوزيع، فثيما تمتلك 50.7% من شركة أرجو للصناعات الغذائية، وتبلغ استثمارات جهينة أبردين لإدارة الأصول (5.819%).

السهم يتراجع

وبعد الإعلان عن التحفظ على ثابت، اليوم، خسر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية 6.25% من قيمته خلال جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء، وأغلق سهم الشركة الجلسة على سعر 6.45 جنيه مقابل سعر 6.88 جنيه مع إغلاق جلسة تداول أمس الثلاثاء، حيث فقد 43 قرشا من قيمته، وفقا لبيانات البورصة، وذلك بعد إعادة التعامل على السهم بعد أن أوقفته إدارة البورصة مع بداية التعاملات.

وقالت جهينة إنها دعت مجلس إدارتها للانعقاد اليوم بشكل طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

وقالت جهينة إن "هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وكانت البورصة المصرية أوقفت التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة قبل أن تعيد التداول عليه قبل قليل بعد بيان الشركة.