ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.57% عند مستوى 52719 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 19.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 18.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 243.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.09% عند مستوى 52421 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 بنسبة 21.74%، ليغلق على سعر 1.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.15 جنيه.

وصعد سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 14.22%، ليغلق على سعر 685.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 600.01 جنيه.

وزاد سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 11.25%، ليغلق على سعر 221.89 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 199.45 جنيه.

وصعد سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 5.99%، ليغلق على سعر 254.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 240.56 جنيه.

وارتفع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 5.14%، ليغلق على سعر 18.4 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.5 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 7.63%، ليغلق على سعر 148.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 160.33 جنيه.

وتراجع سهم فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه بنسبة 6.96%، ليغلق على سعر 32.47 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.9 جنيه.

وانخفض سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 5.95%، ليغلق على سعر 4.74 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.04 جنيه.

وتراجع سهم فالمور القابضة للاستثمار بنسبة 5.35%، ليغلق على سعر 0.69 دولار للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.72 دولار.

وهبط سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 4.40%، ليغلق على سعر 16.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 17.72 جنيه.