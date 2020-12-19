الطماطم تتراجع... أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، فيما استقرت أسعار عدد من الخضر والفاكهة اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.75 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

.الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.