زيادة جديدة.. أسعار الذهب في مصر ترتفع لليوم الرابع على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 4 جنيهات دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 821 جنيها مقارنة بـ 817 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703.7 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.