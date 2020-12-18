تراجع أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار بعض الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والبطاطس والفاصوليا والباذنجان.

ووفقا لأسعار السوق، تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بنحو 30 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 2.5 و 6.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم بين 1.25 و2.35 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه مقارنة بالجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.