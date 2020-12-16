المصرية للاتصالات: تحسين خدمات الإنترنت في قطاع الجيزة وتطوير شبكة الهواتف الأرضية

كتب- مصراوي:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 18% في أول 9 أشهر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إجمالي إيرادات الشركة إلى نحو 22.3 مليار جنيه.

وارتفعت قاعدة عملاء المصرية للاتصالات على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% و16% على التوالي وذلك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2019.

وأنجزت الشركة المزيد من التطوير لشبكة الهواتف الأرضية، وتوصيل الخطوط الأرضية لجميع المواطنين، وتقديم خدمة انترنت جيدة للمصريين.

وفي قطاع الجيزة قامت الشركة بتحسين خدمة الإنترنت الأرضي وزيادة كفاءتها، حسبما صرح عماد القاضي رئيس قطاع الجيزة، والذي أكد على تطوير البنية التحتية لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة، والاهتمام بتحسين خدمات الإنترنت الأرضي وزيادة قدراته وكذلك مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة.

كما طور القطاع أحد أكبر سنترالاته في منطقة صفط اللبن، كما يذكر مديره المهندس أحمد فاروق، من خلال إحلال وتجديد جميع خطوط السنترال لتحسين خدمة الإنترنت في المنطقة المكتظة بالسكان، وكذلك دخول خدمة الإنترنت فائق السرعة، وزيادة عدد العملاء الجدد.