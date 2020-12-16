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مشتريات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:58 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
مشتريات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10938 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 2.32 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 2.31 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11057 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المصرية

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