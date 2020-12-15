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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:08 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11057 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 222.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 241.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.4% إلى مستوى 11047 نقطة.

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