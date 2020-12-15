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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 29 و35 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري الكابوريا الكاليماري

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